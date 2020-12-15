Şehitler tepesine iki şehidin ismine hatıra ormanı

Batman Üniversitesi Batı Raman Külliyesi'ne Yasin Börü Ormanı'nın oluşturulduğu "Şehitler Tepesi"ne şimdi de Trabzon'da yiyecek çalan teröristleri ihbar ederken şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül Ormanı oluşturulacak.

25 dönümlük alan üzerine 10 bin fidan dikilerek oluşturulması planlanan ormanın ilk etabında 5 bin fidan dikilerek Yasin Börü Ormanı oluşturuldu. İkinci etap kapsamında ise 5 bin fidan daha dikilerek "Eren Bülbül Ormanı" oluşturulacak. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, tarihin her döneminde ülkenin dış mihrakların hedefinde olduğunu ancak bu necip milletin bu toprakları kanları pahasına savunduğunu söyledi.

10 BİN FİDAN DİKİLECEK

Söz konusu vatan olunca her yaştan insanın cepheye koştuğunu söyleyen Rektör Durmuş, "Dün Çanakkale'de yedi düvele nasıl geçit verilmediyse 100 yıl sonra bugünde ülkemize karşı cephe alan mihraklara, teröristlere geçit vermiyoruz. Birlik, beraberliğimizin timsali, 15'liler. Çanakkale'de küffara geçit vermeyen 15'liler, 100 yıl sonra da küffara geçit vermedi. PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Yasin Börü ve Eren Bülbül'ün adlarını Batı Raman'da 'Şehitler Tepesi'nde yaşatıyoruz. Biri Trabzonlu diğeri Diyarbakırlı. Ortak noktaları; inançları, vatan ve bayrak sevdaları. İki fidanımızın adını binlerce fidan dikerek oluşturduğumuz 'Şehitler Tepesi'nde yaşatıyoruz. Nasıl Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Arap'ıyla Çanakkale'de yan yana yatarak birlik ve beraberliğin en güzel örneğini dünyaya sergiliyorsa bugünde bu iki fidan bu birlik ve beraberliğimiz çimentosu olmuştur. Rabbim şehitlerimize rahmetiyle, şefaatiyle muamele eylesin" dedi.