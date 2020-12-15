Sena’nın çığlığı

İstanbul'da yaşayan Sena Arslan (24), 5.5 yıldır evli olduğu kocası Özgür Arslan'dan defalarca şiddet gördüğünü ve ocak ayında boşanma davası açtığını belirterek, sesini sosyal medyadan duyurmaya çalıştı. Yetkililere yardım çağrısında bulunan genç kadın, SABAH'a şunları söyledi: "Kocam uyuşturucu madde bağımlısı. Madde kullandıktan sonra halüsinasyonlar görüp eziyet ediyor. Bana 5 yaşındaki oğlumun gözleri önünde defalarca işkence etti. Hayatımı zindana çevirdi. Kadın cinayetlerinin son kurbanı olmak istemiyorum."