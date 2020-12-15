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Seyir halinde alev alan aracı itfaiye söndürdü

’de seyir halindeyken alev alan araç itfaiye tarafından söndürüldü. Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ALP KÖRÜKCÜ
Giriş Tarihi: 15.12.2020 22:01 Son Güncelleme: 15.12.2020 22:16 ABONE OL
Seyir halinde alev alan aracı itfaiye söndürdü

Nevşehir'de seyir halinde olan araç Borsa Kavşağı'nda nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Sürücü alev alev yanan aracı yol kenarına çekerek son anda inip canını kurtardı.

Seyir halinde alev alan aracı itfaiye söndürdü | Video

İTFAİYE YETİŞTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle motor bölümünde başlayan yangın aracın tamamını sarmadan söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Olay çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Seyir halinde alev alan aracı itfaiye söndürdü
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