Sınav içeriği EBA’da var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin sınavlarda tüm konulardan sorumlu olduğunu açıklamasının ardından EBA ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Selçuk "Kanallardaki tüm ders yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Dersleri kaçıran öğrenciler için ders videoları hem EBA internet portalına hem de TRT İzle platformuna yükleniyor. Sınavların içeriğinde ne varsa TRT EBA'da var. Çocuklarımızın televizyon izleyerek tüm ihtiyaçlarını giderilmesi için tüm çabalarımız devam ediyor" dedi. EBA internet platformunun anlık erişim kapasitesinin artırılması çalışmalarına hız verildiğini belirten Selçuk, şunları söyledi:EBA platformu bugün bin 700'den fazla ders ve 40 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerikle öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.Salgın sürecinde uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformu, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi olmuştur. Canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonuyla EBA'da günlük yaklaşık 3 milyon ders yapabilme kapasitesi bulunuyor.EBA Asistan ise dünya birinciliği ödülü aldı. Bakan Selçuk, bakanlık bütçesinden Maarif Vakfı'ndan başka hiçbir vakfa 1 kuruş aktarılmadığını söyledi.