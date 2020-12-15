Siverek’te ‘İyilikhanem Çarşısı’ açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki hayırseverlerin katkısıyla 'yolun iyilik olsun' projesi kapsamında açılan 'İyilikhanem Çarşısı'nda gıda maddelerinin yanı sıra temizlik ürünleri, giyecek, ayakkabı, çocuk bezi ve oyuncaklar yer alıyor.

Eski müftülük binasında kurulan çarşıdan ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz olarak faydalanacağı belirtildi.

İyilikhanem Çarşısı projesinin TDV'nin sosyo-ekonomik projelerinden biri olduğunu dile getiren İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, "Hayırseverlerimizin desteğiyle Siverek temsilciliğimizin bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın faydalanması amacıyla 'İyilikhanem, İyilik çarşısı' kurduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız buraya gelerek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Tüm hayırsever vatandaşlarımızı çarşımıza destek vermelerini bekliyoruz." dedi.

Çarşı, destek veren hayırseverlerin katılımıyla açıldı, Yetkililer çarşının açılmasına destek verenlere teşekkür belgesi verdi.