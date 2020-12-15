SMA hastası minik Alparslan tedavi için yardım bekliyor

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Serdaroğlu Köyü'nde prematüre olarak dünyaya gelen 8 aylık minik Alparslan Başoğlu, yakalandığı SMA Tip1 hastalığıyla savaşıyor.

Oldukça maliyetli bir tedavi gerektiren amansız hastalığın tedavisi ancak yurt dışında ve özellikle ABD'de bazı kliniklerde tedavisi yapılabilmekte.

Ailesi ve yakın çevresi minik yavru Alparslan'ın tedavisi için gerekli yaklaşık 2,5 milyon Türk lirası sağlanabilmesi için yurt içi ve yurt dışı yardım kampanyası başlatmış durumda.

Yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden de başlatılan yardım kampanyasının duyurusunu çevremizdeki dostlarımızla da ne kadar çok paylaşırsak minik yavrumuzun kampanyasını o ölçüde yaygınlaştırmış olacağız. Minik yavrumuza bağış yapabilirsiniz" denildi.