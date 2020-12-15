Soba satışlarında artış yaşandı

Yaklaşık 250 bin nüfuslu ilçede doğalgaz'ın ulaşılmadığı bölgelerde bulunan toprak çatılı evlerde kullanılan odun ve kömür sobaları sağlıklı olduğu için vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Sobacılar tarafından hazırlanan odun ve kömür sobaları vatandaşlar tarafından talep edildiğini belirten Sobacı esnafı Seyfettin Geçkin şunları kaydetti: ''Bölgemiz soğuk bir bölge evlerimiz toprak çatılı evler olduğu için vatandaşlarımız odun ve kömür sobası kullanmayı tercih ediyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için üretimi sürdürüyoruz, ürettiğimiz 4 çeşit sobanın fiyatları ise 45 ila 60 TL. Arası değişiyor. Bölgemizde çoğu ev sobanın sıcaklığı ve sağlığından dolayı soba almaktan vazgeçmiyor'' dedi.

Sobanın sıcaklığından vazgeçmediği için sobayı tercih eden Mehmet Korkmazoğlu ise şunları söyledi: "İlçemizde kentleşmenin yanı sıra toprak çatılı evlerimizde var, son yıllarda doğal gaz'ın kullanımı yaygınlaştı, bazı evlerimize doğalgaz uluşmadığı için bizde müstakil evimizde sobanın sıcaklığını ve sağlıklı olmasından dolayı kullanmayı tercih ediyoruz" dedi.