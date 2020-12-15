Son dakika: Eşini defalarca bıçaklayarak öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme

İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Şüpheli Ceyhun Ç., boşanma aşamasındaki eşi Seher Ç.'nin çocuklarını bırakmaya geldiği sırada kavganın çıktığı ileri sürüldü. İddiaya göre Ceyhun Ç. karısının başa birisiyle evleneceğini öğrendi ve aralarındaki tartışma cinayetle sonuçlandı. Ceyhun Ç. eline aldığı bıçakla, tartıştığı Seher Ç.'ye saldırmaya başladı. Seher Ç.'yi defalarca bıçaklayan Ceyhun Ç., olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Seher Ç.'yi ise yardım istemek için çıktığı sokakta yere yığıldı. Ağır yaralanan Seher Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
'EŞİM BİRKAÇ KEZ BENİ ŞİKAYET ETTİ'
Yaşanan olayın ardından kaçan şüpheli Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli Ceyhun Ç., emniyetteki ifadesinde Seher Ç. ile 5 yıl önce tanıştıklarını, 2 çocukları olduğunu, önce dini nikah kıydıklarını ve sonrasında kendisinin cezaevinde olduğu 2016-2017 yılında resmi nikah kıydıkları söyledi. Şüpheli Ceyhun Ç., ifadesinin devamında eşi ile olay gününden 6 ay öncesine kadar aralarında hiçbir sorunun olmadığını, son zamanlarda eşinin gittiği yerleri kendisine söylemediğini, 4 ay önce eşinin giydiği bir kıyafet yüzünden tartıştıklarını, eşine tokat attığını, bunun üzerine eşinin şikayetçi olduğunu, bu olay sonrası oturdukları evi değiştirdiklerini belirtti. Şüpheli, ifadesine 'Bir süre sonra eşimi çocuklarımla birlikte Mardin'e ailesini ziyarete yolladım. 1 ay sonra geri geldiler. Sonra başka bir eve taşındık. Bu dönem ben çalışmadığımdan aramızda tartışmalar çıkmaya başladı. İş aradım ama bulamadım. Sonrasında mahalleden Ahmet Ç. isimli arkadaşım bana yardım amaçlı 200 TL verdi. Ben de parayı eşime verdim. Eşim parayı Ahmet'ten aldığımı duyunca parayı yırttı ve tartışmaya başladık. Eşim yine benden şikayetçi oldu. Bir gece nezarette kaldım' sözleriyle devam etti.
'ARKADAŞIM EŞİME EV TUTMUŞ'
Şüpheli Ceyhun Ç., ifadesinin devamında arkadaşı Ahmet Ç.'nin kendisine inşaatta iş bulduğunu, çalışmaya başladıktan 2 gün sonra kendisine işe alan Adem isimli kişinin kendisini evinin yakınına aracıyla bıraktığını, eşine ilaç almaya gittiği esnada Ahmet'in kendisini aradığını ve 'Adem'le evinin önündeyiz yukarı çıkalım mı?' diye sorduğunu fakat kendisinin beklemelerini söylediğini, evine gittiğinde ise eşinin arkadaşı Aleyna, eşi, Adem ve Ahmet'i birlikte otururlarken bulduğunu, sonrasında Ahmet ve Adem'i evden kovduğunu, eşiyle tartışmaları sonucu eşinin Aleyna'yı eve bırakmak bahanesiyle evdem çıktığını ve o gece eve gelmediğini söyledi. Eşinin sabaha karşı eve geldiğini söyleyen şüpheli Ceyhun Ç., ifadesinde olaydan 2 gün sonra karşı komşularının eşinin sabah eve geldiği günü kastederek kendisine 'Sen evde yokken arkadaşın Ahmet alkollü şekilde sizin eve geldi, eşine zorla sahip oldu' dediğini, bu durumu eşine söylediğinde eşinin çocuklarını bırakarak evi terkettiğini, eşinden 3 gün haber alamadığı, duyumuna göre Ahmet Ç.'nin eşine ev tuttuğunu aktardı.
'ÇOK SİNİRLENDİM, BIÇAKLADIM'
İfadesine devam eden Ceyhun Ç., sonrasında Ahmet'le iletişime geçtiğini, buluşmak için sözleştiklerinde Ahmet'in yanına 6 kişiyle geldiğini ve kendisini bayılttıklarını, gözünü depoda açtığını, cep telefonuna el koyduklarını, 2 gün sonunda kendisini saldıklarını, 1 ay sonra Ahmet'in babasına gittiğini, olayları anlattığını ve telefonunu geri aldığını, eşinin 1 ay boyunca Ahmet'in tuttuğu evde kaldığını söyledi. 11 Aralık'ta eşinin annesiyle bağlantı kurarak çocukları alıp gittiğini söyleyen Ceyhun Ç., telefonla eşini aradığında eşinin çocukları çocuk esirgeme yurduna bırakacağını söylediğini ve kendisinin kabul etmediğini, en son 14 Aralık'ta eşinin aradığını, çocukları getireceğini söylediğini belirtti. Bunun üzerine olay günü eşini beklemeye başladığını, eşinin Ahmet ve yanındaki 6 kişiyle geldiğini, kendisine sokağın başından bağırdıklarını, sonrasında eşinin çocukları getirdiğini belirtti. Şüpheli ifadesini 'Eşim çocukları getirdiğinde ona Ahmet'ten hamile olup olmadığını sordum. Bu durumu arkadaşı Sevda'dan duymuştum. O da 'Sanane sana mı soracağım' dedi. Çok sinirlendim ve koluma sakladığım bıçakla eşime vurmaya başladım. Bu olayı çocuklarım gördü. Olaydan sonda binanın arka merdivenlerinden kaçtım. 1 gün inşaatta kaldım sonrasında polislere teslim oldum. Pişmanım.' sözleriyle bitirdi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli Ceyhun Ç., emniyetteki ifadesinin ardından İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. Sorgusunun ardından şüpheli Ceyhun Ç., 'eşi kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.