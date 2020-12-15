Son dakika: Eşini defalarca bıçaklayarak öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme



'EŞİM BİRKAÇ KEZ BENİ ŞİKAYET ETTİ'

Yaşanan olayın ardından kaçan şüpheli Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli Ceyhun Ç., emniyetteki ifadesinde Seher Ç. ile 5 yıl önce tanıştıklarını, 2 çocukları olduğunu, önce dini nikah kıydıklarını ve sonrasında kendisinin cezaevinde olduğu 2016-2017 yılında resmi nikah kıydıkları söyledi. Şüpheli Ceyhun Ç., ifadesinin devamında eşi ile olay gününden 6 ay öncesine kadar aralarında hiçbir sorunun olmadığını, son zamanlarda eşinin gittiği yerleri kendisine söylemediğini, 4 ay önce eşinin giydiği bir kıyafet yüzünden tartıştıklarını, eşine tokat attığını, bunun üzerine eşinin şikayetçi olduğunu, bu olay sonrası oturdukları evi değiştirdiklerini belirtti. Şüpheli, ifadesine 'Bir süre sonra eşimi çocuklarımla birlikte Mardin'e ailesini ziyarete yolladım. 1 ay sonra geri geldiler. Sonra başka bir eve taşındık. Bu dönem ben çalışmadığımdan aramızda tartışmalar çıkmaya başladı. İş aradım ama bulamadım. Sonrasında mahalleden Ahmet Ç. isimli arkadaşım bana yardım amaçlı 200 TL verdi. Ben de parayı eşime verdim. Eşim parayı Ahmet'ten aldığımı duyunca parayı yırttı ve tartışmaya başladık. Eşim yine benden şikayetçi oldu. Bir gece nezarette kaldım' sözleriyle devam etti.