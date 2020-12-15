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Son dakika haberi: 12 yaşındaki Zehra, 6'ncı kattan düşerek öldü

’nun İnebolu ilçesinde (12), 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. 6'ncı sınıf öğrencisi Zehra'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 12:49 Son Güncelleme: 15.12.2020 13:07 ABONE OL
Son dakika haberi: 12 yaşındaki Zehra, 6'ncı kattan düşerek öldü

İlçe merkezinde Abdurrahmanpaşa Caddesi üzerindeki apartmanın 6'ncı katında ailesiyle oturan Zehra Nermin Azak, bu sabah 07.00 sıralarında odasının penceresinden zemine düştü.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Komşusunun durumu fark etmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zehra Nermin Azak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

6'ncı sınıf öğrencisi Zehra'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Son dakika haberi: 12 yaşındaki Zehra, 6'ncı kattan düşerek öldü
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