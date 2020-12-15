Son dakika haberi: Koronavirüsü 50 günde yendi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı





"YOĞUN BAKIM HAYATIMIN EN ZOR ANIYDI, 10 GÜN 10 YIL GİBİ GELDİ"

23 Ekim'de test yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını ifade eden Aydın, "3 gün evde kaldık. Evde tedavi olduk, sağlık çalışanları çok ilgilendiler. Daha sonra hastaneye gittim serviste 5 gün yattıktan sonra beni yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakım hayatımın en zor anıydı. Makinelere dayanmak, 4 saat hızlı çalışan bir makine vardı. Orda ilgilenenler oldu. Yoğun bakımda ki 10 gün bana 10 yıl gibi geldi. Daha sonra servise çıktım. 30 günde orda tedavi oldum ve eve çıktım. Evde de iki ay devam edecek tedavi sürecim. Bu hastalığa dikkat etmek gerekiyor. Karşı da ki kronik hasta olabilir ben şeker hastasıydım beni hemen yakaladı. 50 günden fazla hastane ve yoğun bakımda kaldım. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum" dedi.