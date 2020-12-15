SON DAKİKA HABERİ! Ukrayna asıllı kadını öldürdü, kokmaması için klimayı açtı...

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ilk incelemede Karina Demchenko'nun boğularak öldürülmüş olduğu tespitine ulaşıldı. Genç kadının cenazesi alınması için ailesine bilgi verildi. Korkunç cinayetin ardından polis katil veya katilleri yakalamak için çalışma başlattı. Binayı gören güvenlik kamerasından görüntülerine el koydu. Ayrıca 10 gülük MOBESE görüntülerini de incelemeye aldı. Buradan Gaziantep nüfusuna kayıtlı Erhan Razı tespit eden ekipler Gaziantep'e kaçmaya çalışırken yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliye'ye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.