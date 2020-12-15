SON DAKİKA HABERİ! Ukrayna asıllı kadını öldürdü, kokmaması için klimayı açtı...

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Antalya'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'nun (40), sevgilisi Erhan Razı (40) tarafından 10 gün önce öldürüldüğü belirlendi.
Cesedin kokmaması için odadaki klimayı soğuğa ayarladığı belirlenen Erhan Razı, "Evlenmeyi planlıyorduk. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Çok kıskandığım için boğarak öldürdüm" dedi.
Yaşanan korkunç cinayetin ardından polis katil veya katilleri yakalamak için çalışma başlattı. Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1988 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın birinci katında oturan Karina'dan haber alamayan Ukrayna'da olan ailesi Afrika'da yaşayan arkadaşlarını aradı. Demchenko'nun Afrika'da yaşayan arkadaşı ise Antalya'da yaşayan bir başka arkadaşını arayarak yardım istedi. Antalya'da yaşayan aile yakını da Demchenko'ya ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.
CESET KOKMASIN DİYE SOĞUKTA BIRAKMIŞ
olay yerine polis ve sağlık ekipleri Karina Demchenko'yu yerde hareketsiz yatarken gördü. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Demchenko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığı tespit edildi.
Eve çağrılan olay yeri inceleme polislerinin ilk belirlemelerine göre Demchenko'nun vücudunda herhangi bir kesik ve darp izi belirlenemedi. 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Karina Demchenko'nun cansız bedeni, tespit edilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ilk incelemede Karina Demchenko'nun boğularak öldürülmüş olduğu tespitine ulaşıldı. Genç kadının cenazesi alınması için ailesine bilgi verildi. Korkunç cinayetin ardından polis katil veya katilleri yakalamak için çalışma başlattı. Binayı gören güvenlik kamerasından görüntülerine el koydu. Ayrıca 10 gülük MOBESE görüntülerini de incelemeye aldı. Buradan Gaziantep nüfusuna kayıtlı Erhan Razı tespit eden ekipler Gaziantep'e kaçmaya çalışırken yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliye'ye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.