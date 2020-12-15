Son dakika haberi: Van'da korkutan deprem! Iğdır, Hakkari ve Ağrı'da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Van - Tuşba'da saat 00.58'da 4.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 9.20 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Iğdır, Hakkari ve Ağrı illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Son dakika Van depremi ile ilgili tüm detayları şöyle;
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 4.7'lik depreme ilişkin sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı;
Merkez üssü Tuşba İlçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor. Tüm ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde taramalarını sürdürüyor.
Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun.
SON DAKİKA - Van'da korkutan deprem! Hakkari ve Ağrı'da da hissedildi!
Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen son dakika deprem olayına ilişkin AFAD'tan ilk açıklama yapıldı. AFAD açıklamasında, Van'da 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. ifadelerine yer verildi.