Son dakika haberler! Bahçelievler'de lüks otomobillere kurşun yağmuru! O anlar kamerada...

SON DAKİKA! LÜKS ARAÇLARI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yenibosna'da otopark ve rent a car için kullanılan alanda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler araçla gelerek, kimsenin olmadığı sırada park halindeki iki lüks otomobili kurşun yağmuruna tutup, ardından oradan uzaklaştı.
Olayın bildirilmesi üzerine adrese sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırıya ilişkin çalışma başlattı.
İstanbul'da bir otoparkta bulunan iki lüks araç kurşunlandı | Video
"DİREKT GELİP PATRONA ATEŞ ETTİLER"
Otopark çalışanı, "Birileri gelip direk araçlara ateş ediyor. Daha önce de patron burada otururken, direk gelip patrona ateş ettiler. Karın boşluğuna denk geldi yaralandı. Tanımıyoruz gelip ateş açıp gittiler" dedi.