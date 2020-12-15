Son dakika haberler! Bahçelievler'de lüks otomobillere kurşun yağmuru! O anlar kamerada...

SON DAKİKA! LÜKS ARAÇLARI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR



Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yenibosna'da otopark ve rent a car için kullanılan alanda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler araçla gelerek, kimsenin olmadığı sırada park halindeki iki lüks otomobili kurşun yağmuruna tutup, ardından oradan uzaklaştı.