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Son dakika haberler! Bahçelievler'de lüks otomobillere kurşun yağmuru! O anlar kamerada...

Bahçelievler'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Otopark ve rent a car için kullanılan alanda park halinde bulunan iki lüks otomobil, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Şahıslar olay yerinden kaçarken polis ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 09:42 Son Güncelleme: 15.12.2020 09:54 ABONE OL
Son dakika haberler! Bahçelievler'de lüks otomobillere kurşun yağmuru! O anlar kamerada...

SON DAKİKA! LÜKS ARAÇLARI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yenibosna'da otopark ve rent a car için kullanılan alanda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler araçla gelerek, kimsenin olmadığı sırada park halindeki iki lüks otomobili kurşun yağmuruna tutup, ardından oradan uzaklaştı.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

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"DİREKT GELİP PATRONA ATEŞ ETTİLER"

Otopark çalışanı, "Birileri gelip direk araçlara ateş ediyor. Daha önce de patron burada otururken, direk gelip patrona ateş ettiler. Karın boşluğuna denk geldi yaralandı. Tanımıyoruz gelip ateş açıp gittiler" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari bir araç, lüks otomobillerin yanına yanaşıyor. Aracın camından bir kişi otomobillere ateş açıyor. Şüpheliler daha sonra buradan uzaklaşıyor.

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Son dakika haberler! Bahçelievler'de lüks otomobillere kurşun yağmuru! O anlar kamerada...
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