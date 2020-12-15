Son dakika: Korkunç cinayet! Seher Çatalca eşi tarafından vahşice öldürüldü!

Yakınları ve komşular sağlık ekipleri gelene kadar yaralı kadına yardım etmeye çalıştı. Ambulansla hastaneye götürülen Seher Çatalca hayatını kaybetti. Polis, Ceyhun Çatalca'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Öte yandan yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Seher Çatalca 2 çocuğuyla alışverişten evlerine dönüyor. Çocuklarını eşine teslim ediyor. Görüntülerin devamında ise bir akrabası yaralı kadını dışarıya çıkarıyor.