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Son dakika: Korkunç cinayet! eşi tarafından vahşice öldürüldü!

Son dakika haberleri: 'da isimli kadın, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Eşini feci şekilde öldüren zanlı ise olay yerinden kaçtı. Seher Çatalca'nın alışverişten döndükten sonra çocuklarını eşine teslim etmesi ile yaralı haldeyken bir akrabası tarafından kaldırıma çıkarıldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 12:49 Son Güncelleme: 15.12.2020 12:57 ABONE OL
Son dakika: Korkunç cinayet! Seher Çatalca eşi tarafından vahşice öldürüldü!

SON DAKİKA: Tuzla'dan gelen korkunç cinayet haberinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay Aydınlı Mahallesi'nde dün öğleden sonra meydana geldi. Seher Çatalca isimli kadın 2 çocuğuyla birlikte alışverişten evine döndü. Seher Çatalca ile eşi Ceyhun Çatalca arasında evin içinde tartışma çıktı.

Ceyhun Çatalca eşini bıçaklayarak yaraladı. Ceyhun Çatalca evden kaçtı. Yaralı kadını akrabası olduğu öğrenilen bir kişi, dışarıya çıkardı. Olay yerine sağlık ekibi istendi.

Yakınları ve komşular sağlık ekipleri gelene kadar yaralı kadına yardım etmeye çalıştı. Ambulansla hastaneye götürülen Seher Çatalca hayatını kaybetti. Polis, Ceyhun Çatalca'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Öte yandan yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Seher Çatalca 2 çocuğuyla alışverişten evlerine dönüyor. Çocuklarını eşine teslim ediyor. Görüntülerin devamında ise bir akrabası yaralı kadını dışarıya çıkarıyor.

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Son dakika: Korkunç cinayet! Seher Çatalca eşi tarafından vahşice öldürüldü!
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