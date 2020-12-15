Son dakika: Ortaya çıkan görüntü büyük korku yaratmıştı! Bilim insanlarından açıklama geldi

Durumu değerlendireceğiz. Daha sonra gerekli açıklamalarda bulunacağız. İlk belirlemelerimize göre gazla karışık su çıkıyor. Ve bu tür kaynaklardan göl kenarlarında bir sürü mevcut yani. Sadece bu kaynak değil yıllardır gözlemlediğimiz bir olaydır. Gaz örneği almadık sadece durumu değerlendiriyoruz." dedi.



