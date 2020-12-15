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Son dakika: Ortaya çıkan görüntü büyük korku yaratmıştı! Bilim insanlarından açıklama geldi

Son dakika haberi: Gölü’nde oluşan gaz çıkışları ve gaz çıkışlarının deprem habercisi olabileceği yönünde iddialar üzerine uzmanlar ’ne gelerek yerinde inceleme yaptı. Havadan görüntü ile ısı, göl içerisinden tuz ve göl kenarından radyoaktif madde ölçümü yapan uzmanlar, göl içerisinden çıkan kabarcıkların gazla karışık su olduğunu belirledi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 14:32 ABONE OL
Son dakika: Ortaya çıkan görüntü büyük korku yaratmıştı! Bilim insanlarından açıklama geldi

Valisi Ali Arslantaş'ın daveti üzerine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı İskender Gülle, Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Erhan Şener, Süleyman Demirel Üniversitesi Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Müdürü ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlayan Balkaya, Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Olcay Çakmak, inceleme yapmak üzere 'ne geldi.

Son dakika: Ortaya çıkan görüntü büyük korku yaratmıştı! Bilim insanlarından açıklama geldi

Havadan görüntü ile ısı, göl içerisinden tuz ve göl kenarından radyoaktif madde ölçümü yapan uzmanlar, göl içerisinden çıkan kabarcıkların gazla karışık su olduğunu belirledi.

Son dakika: Ortaya çıkan görüntü büyük korku yaratmıştı! Bilim insanlarından açıklama geldi

Yıllardır Gölü'nde bu kabarcıkların meydana geldiğini söyleyen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı İskender Gülle, "Bugün göl içerisinden çıkmakta olan gaz kabarcıklarının ne olduğunu anlamak için buradayız.

Son dakika: Ortaya çıkan görüntü büyük korku yaratmıştı! Bilim insanlarından açıklama geldi

Süleyman Demirel Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi'nden, Uzaktan Algılama Merkezi'nden ve Jeoloji Bölümünden hocalarımız geldiler. Mevcut imkanları ölçüsünde bir takım ölçümlerle görüntüler aldılar. Durumun, suyun tuzluluğu ve sıcaklığını ölçtük.

Son dakika: Ortaya çıkan görüntü büyük korku yaratmıştı! Bilim insanlarından açıklama geldi

Durumu değerlendireceğiz. Daha sonra gerekli açıklamalarda bulunacağız. İlk belirlemelerimize göre gazla karışık su çıkıyor. Ve bu tür kaynaklardan göl kenarlarında bir sürü mevcut yani. Sadece bu kaynak değil yıllardır gözlemlediğimiz bir olaydır. Gaz örneği almadık sadece durumu değerlendiriyoruz." dedi.

Son dakika: Ortaya çıkan görüntü büyük korku yaratmıştı! Bilim insanlarından açıklama geldi

Yer altı suyu çıkışı olabilir
Gölü'ne gelerek yerinde inceleme yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Erhan Şener ise göl içerisinde çıkan kabarcıkların yer altı suyu boşalımı olabileceğini ifade etti.

Son dakika: Ortaya çıkan görüntü büyük korku yaratmıştı! Bilim insanlarından açıklama geldi

Şener, "Büyük bir anomali yok. Hocamızın ölçümleri neticesinde 0.1, 0.2 santigrat derecelik bir fark var. Çok büyük bir fark olmamakla birlikte su çıkışını gösteriyor bize. Yer altı suyu boşalımını gösteriyor.

Son dakika: Ortaya çıkan görüntü büyük korku yaratmıştı! Bilim insanlarından açıklama geldi

Tabi bunu net söyleyebilmek için su numunesinin analizinin yapılıp göl suyuyla ilişkilendirmek lazım. Göl suyuyla farkına bakıp ortak kesin bir yer altı suyu çıkışı vardır denebilir." diye konuştu.

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Son dakika: Ortaya çıkan görüntü büyük korku yaratmıştı! Bilim insanlarından açıklama geldi
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