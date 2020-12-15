SON DAKİKA: Tek kelime ile vahşet! Kocaeli’de kediyi 4 bacağını keserek öldürdüler

"BÜYÜ MÜ YAPIYORLAR NE YAPIYORLAR…"

Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince kedi ölüsü alınırken, duruma tepki gösteren dükkan sahipleri, "Büyü mü yapıyorlar ne yapıyorlar bu ne vahşettir, bu insanlığa sığmaz. Ben insan olarak utanıyorum bu hayvanı böyle görünce. Allah'tan korkunuz yok mu? Günah, bunun vebali var " dedi.