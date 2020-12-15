"Sosyal Mühendislik" adı altında şifreleri topladılar! 2 milyon liralık vurgun yaptılar!

İstanbul Siber Polisleri, açtıkları Çağrı Merkezleri'nden aradıkları vatandaşların "Sosyal Mühendislik" adı altında banka hesap bilgilerini ve şifrelerini alan ve 2 milyon liralık vurgun yapan bir dolandırıcılık şebekesini operasyonla çökertti.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, açtıkları Çağrı Merkezleri'nden aramalar yaparak 2 milyon liralık vurgun yapan bir dolandırıcılık şebekesini operasyonla çökertti. İstanbul Siber Polisleri'nin tespitlerine göre; şebekenin üyeleri telefonla aradıkları vatandaşların banka hesap bilgilerini, şifrelerini ve kredi kartı şifrelerini aldıktan sonra banka hesapları boşalttı. Çete üyeleri; mağdurları "Hesabınızdan para çekildi" ve "Hesabınız yasa dışı bahis suçunda kullanıldı" diyerek de tuzağa düşürdü. Çok sayıda kişiyi mağdur eden ve operasyonla çökertilen şebekenin 25 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Şebeke üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.