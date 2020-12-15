Su zammında bu ısrar niye

İBB yönetimi 1.5 yılda 4'üncü kez suya zam talebinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aralık ayı meclisi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'nde İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. İSKİ genel kurulunun yapıldığı toplantıda 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere İBB yönetimi yüzde 39'luk zam teklifinde bulundu. Maddenin görüşülmesi esnasında söz alan Tarife Komisyonu Başkanı Seçkin Turan, İSKİ tarafından getirilen zam teklifini AK Parti Grubu olarak reddettikleri belirtti. Turan, "İSKİ tarafından gündeme getirilen yaklaşık yüzde 39 civarındaki yüksek zam teklifini dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının ekonomik etkileri sebebiyle kabul etmiyoruz. Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi 'İstanbul halkına suyu ucuza kullandıracağız' ifadelerini unutmadık.Şimdi bu söylenenlere tamamen ters düşen yaklaşık yüzde 39'luk yüksek zammı AK Parti Grubu olarak reddediyoruz. Onun yerine genel kuraklık şartlarını dikkate alarak en son yapılan zam ile bugün arasındaki enflasyon farkı gözetilerek yüzde 6.84'lük bir dengelemeyi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Yapılan oylamada, İSKİ genel kurulunda İBB yönetiminin istediği yüzde 39 zam teklifi reddedildi. AK Parti Grubu tarafından yapılan aykırı teklifle sunulan yüzde 6.84'lük zam teklifi ise oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul'da İBB yönetimi tarafından istenen kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarifeleri ile her ay TÜFE oranında su fiyatlarının zamlanması teklifi ise AK Parti grubu tarafından reddedildi.