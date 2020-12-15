Süper Loto sonuçları açıklandı! 15 Aralık Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı!

Devreden büyük ikramiyenin 20 milyon TL'yi aştığı 58 sayılı Süper Loto çekilişi bugün canlı yayın ile yapıldı. Milli Piyango Online idaresinde gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklandı. Aşağıda, son çekiliş sonuçları, Süper Loto'nun bugünkü çekilişi ile ilgili detaylar ve canlı çekiliş sayfası yer alıyor. İşte, 15 Aralık Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango İdaresi bilet sorgulama ekranı...
MPİ İLE SÜPER LOTO SONUÇLARI HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI
Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Süper Loto çekiliş sonuçları için araştırmalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Milli Piyango Online sitesi üzerinden canlı yayınlanacak olan ve noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişe saatler kala binlerce kişi geçtiğimiz çekilişte devreden ve 15 Aralık itibariyle 20 milyon TL'yi aşan ikramiyenin sahibi olabilmenin hayaliyle bu şans oyununa rağbet gösterdi.
15 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI
Bugüne ait Süper Loto çekiliş sonuçları: 8, 26, 28, 36, 38, 42
GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI ! KAZANAN NUMARALAR: 8 26 28 36 38 42
Milli Piyango İdaresi (MPİ) 10 Aralık Süper Loto sonuçları: 12 - 10 - 3 - 29 - 32 - 51
SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
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Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!