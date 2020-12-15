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sonuçları canlı yayın ile açıklanıyor! Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

Bu akşam gerçekleştirilecek çekilişi için geri sayım sona eriyor. Çok sayıda şans oyunu tutkunu, Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını araştırıken, anlık olarak kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler Süper Loto canlı çekiliş saatini bekliyor. Bu başlık altında, tarihli Süper Loto çekiliş sonuçlarına ilişkin merak edilenler ve bilet sorgulama ekranı yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 18:12 Son Güncelleme: 15.12.2020 18:23 ABONE OL
Süper Loto sonuçları canlı yayın ile açıklanıyor! 15 Aralık Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

Devreden büyük ikramiyenin 20 milyon TL'yi aştığı 58 sayılı Süper Loto çekilişi bugün canlı yayın ile yapılacak. Milli Piyango Online idaresinde gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklanacak. Aşağıda, son çekiliş sonuçları, Süper Loto'nun bugünkü çekilişi ile ilgili detaylar ve canlı çekiliş sayfası yer alıyor. İşte, 15 Aralık Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango İdaresi bilet sorgulama ekranı...

MPİ İLE SÜPER LOTO SONUÇLARI HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI | SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Süper Loto çekiliş sonuçları için araştırmalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Milli Piyango Online sitesi üzerinden canlı yayınlanacak olan ve noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişe saatler kala binlerce kişi geçtiğimiz çekilişte devreden ve 15 Aralık itibariyle 20 milyon TL'yi aşan ikramiyenin sahibi olabilmenin hayaliyle bu şans oyununa rağbet gösterdi.

15 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Bugüne ait Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığı anda burada olacak.

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI ! KAZANAN NUMARALAR: 8 26 28 36 38 42

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 10 Aralık Süper Loto sonuçları: 12 - 10 - 3 - 29 - 32 - 51

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

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Süper Loto sonuçları canlı yayın ile açıklanıyor! 15 Aralık Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!
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