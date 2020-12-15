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Taksim'de ceza kesilen kişiden şaşırtan tepki! "Ben ünlüyüm, çekmeyin"

'un en kalabalık noktalarından biri olan Taksim'de koronavirüs denetimleri aralıksız sürüyor. Kuralları ihlal ederek sigara içen bir kişiye ekipler tarafından cezai işlem uygulanırken, şahın tepkisi şaşkına çevirdi. Ceza kesilen kişi “Ben ülkemde ünlü biriyim, beni çekmeyin” dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 09:25 Son Güncelleme: 15.12.2020 10:04 ABONE OL
Taksim'de ceza kesilen kişiden şaşırtan tepki! Ben ünlüyüm, çekmeyin

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgede bazı bölgelerde sigara içmek yasaklanmıştı. Bu bağlamda denetimlere hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Taksim İstiklal Caddesi üzerinde uygulama yaptı.

"ÜLKEMDE ÜNLÜ BİRİYİM"

Uygulama sürerken, ekipler cadde üzerinde sigara içen bir kişiyi ceza kesmek için yanına çağırdı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişiye yasağa uymadığı için 900 TL ceza kesileceği söylenince "Haberim yoktu" diyerek yanıt verdi. Ekipler işlemleri sürdürürken kendisini görüntüleyen basın mensubunu fark eden yabancı turist "Bu neden video çekiyor, çekmesin ülkemde ünlü biriyim" dedi.

Öte yandan İstiklal caddesinde yapılan denetim sırasında ceza kesilen bazı kişilerce, görüntü alan basın mensubuna engel olmaya çalışıldı.

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Taksim'de ceza kesilen kişiden şaşırtan tepki! "Ben ünlüyüm, çekmeyin"
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