Terk edilmiş hayvanlar unutulmadı

DASKUT sadece Arama ve Kurtarma faaliyeti yapmıyor, bu soğuk kış günlerinde yiyecek bulamayan çeşitli sokak hayvanlarına da yardım eli uzatıyor.

DASKUT Karabük İl Temsilciliği çeşitli nedenlere yerleşim alanı dışına terk edilen hayvanları unutmadı. DASKUT Karabük gönüllüleri çeşitli nedenlerle yaşam alanları dışına bırakılan hayvanlar için Karabük Kastamonu yol güzergahındaki bölgelere çeşitli yiyecekler bırakıldığını belirten İl Temsilcisi Mehmet Kımır; "Karabük ve ilçelerde yaşayan sokak hayvanlarına Belediyeler ve halkımız belirli bölgelere yiyecek bırakıyorlar. Ama çeşitli nedenlerle yaşam alanları dışına bırakılan veya bu alanlara giden başta köpekler olmak üzere çeşitli evcil hayvanlarımız yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Aç kalıyorlar, hatta bazen yaban hayvanlarına yem oluyorlar. Biz DASKUT Karabük İl Temsilciliği olarak onlara sahip çıkmak istedik. Onların aç kalmalarına gönlümüz el vermedi. DASKUT un bir görevi de Allah'ın sessiz kullarına sahip çıkmak. Amacımız yerleşim dışında alanında aç kalan hayvanların soğuk kış gününde aç kalmamaları için bu etkinliklerimiz devam edecek. İlk etap da gönüllü arkadaşlarımız tarafından temin edilen çeşitli yiyecekleri Karabük Kastamonu Karayolu dışındaki alanlara bıraktık" dedi.

Hayırseverlerden destek beklediklerini belirten Kımır gelin bu soğuk günlerde aç kalan Allah'ın bu sessiz kullarına hep beraber yardım eli uzatlım, onları doyuralım diye sözlerine ekledi.