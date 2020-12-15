Teröristlere mühimmat sağlayan PKK’lı yakalandı

Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında olası bir terör eyleminin önüne geçildi. Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve örgüt içerisinde faaliyet gösteren bir kişi istihbarat ve terörle mücadele ekipleri tarafından takibe alındı. Suriye'de terör örgütü adına faaliyetleri bulunan örgüt mensubunun yapılan takibi sonucu, metropol şehirlerde saldırı yapmak üzere olan örgüt

mensuplarına silah ve mühimmat sağladığı tespit edildi.

EVİNDE HAVAN ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye uyruklu terör örgütü üyesi gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada havan rampası ve dürbünü ile 4 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı ele geçirildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada, Suriye'nin barış pınarı bölgesinde de yapılan çalışmalar sonucu, PKK/YPG'li teröristlerin saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi. Bölgede görevli komandolar tarafından SİHA ve ateş destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen operasyonda, 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.