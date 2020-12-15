Tombalacılara operasyon: 25 gözaltı

Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı ve korona virüse rağmen kumar uğrana canlarını hiçe sayan 25 kişi kumar oynarken polis baskınında yakalandılar polisin bir iş hanına yaptığı operasyonda tombala oynarken yakaladığı 25 kişiye ceza yağdırdı.

Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Bulvarında bulunan bir iş hanında meydana geldi. Aldığı istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, iş hanında bulunan daireye baskın düzenledi.

Baskında korona virüs tedbirlerine rağmen kumar uğruna kendi ve toplum sağlığını hiçe sayarak tombala oynayan aralarında kadınlarından bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. İş hanında yapılan aramada ise çok sayıda tombala kartı ve para ele geçirildi. Baskında içerde korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen oyun oynandığını fark eden ekipler içerdeki 25 şahsa kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 78 bin 750 TL para cezası kesildi. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.