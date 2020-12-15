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’de Doğa Koruma Ve Güvenlik Güçleri kaçak avcılara göz açtırmıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından av sezonunda kaçak avcılara göz açtırılmıyor. Jandarma ve emniyetle işbirliği halinde çalışan ekipler, 2 ay önce başlayan av sezonunda 94 kişiye toplam 176 bin 078 TL cezai işlem uyguladı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 15.12.2020 15:35 ABONE OL
Tunceli’de Doğa Koruma Ve Güvenlik Güçleri kaçak avcılara göz açtırmıyor

Doğa Koruma ve Mili Parklar Tunceli Şubesi tarafından 2 ay önce başlayan av sezonunda 94 kişi hakkında yasal işlem yapılırken bu kişilere 94 bin 405 TL idari, 78 bin 673 TL'si de tazminat olmak üzere toplam 173 bin 078 TL cezai işlem uyguladı.

Yapılan çalışmalar kapsamında il genelinde yaban hayvanlarını tuzaklama ve gözetleme amacıyla kurulan 51 güme (meteris) tespit edilip imha edilirken, 3 yarı otomatik yivsiz av tüfeğine de takoz kullanılmadığı için, 1 adet projektöre de gece avında kullanıldığı için el konuldu.

Öte yandan hafta sonu Pertek ve Çemişgezek İlçesi'nde sokağa çıkma yasağına uymayarak avcılığa çıkan toplam 9 kişiye güvenlik güçleri tarafından 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 28 bin 350 TL cezai işlem yapıldığı belirtildi.

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Tunceli’de Doğa Koruma Ve Güvenlik Güçleri kaçak avcılara göz açtırmıyor
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