"Türkiye, AB’ye mecbur, mahkûm ve muhtaç değildir"

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türkiye'yle hiçbir alanda mukayese edilemeyecek ülkelerin AB'ye üye edilirken Türkiye'ye karşı ikircikli bir tutum benimsendiğini söyledi. Türkiye'ye yönelik eşit davranıldığını söyleyen İsmail Özdemir Avrupa Biriliği tarafından Türkiye'ye karşı hukuksuz bazı adımların akıldığını kaydetti.

"DOĞU AKDENİZ'DE EGEMENLİK HAKLARIMIZDAN TAVİZ VERİLEMEZ"

Adaların deniz yetki alanlarının nasıl olacağı konusunda Uluslararası Adalet Divanının verdiği emsal kararların malum olduğunu vurgulayan Özdemir; "Bu kararlar, Türkiye'nin haklılığını, Yunanistan'ın haksızlığını çok açık biçimde ortaya koymaktadır. Bugün, ülkemiz, 1870 kilometrelik kıyı uzunluğuyla Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülke konumundadır. Buna karşın sadece Antalya Körfezi'ne hapsolacak tezlerle egemenliğimizden taviz verilmesi beklenmektedir. İşte, bunun kabulü mümkün değildir." şeklinde konuştu.

"AB, TERÖR ÖRGÜTLERİNİ BESLEMEKTE VE KORUMAKTADIR"

Uzun yıllardan beri çoğu Avrupa Birliği ülkesinin Türkiye'ye yönelik faaliyet gösteren terör örgütlerini beslediği, koruduğu ve kolladığının malum olduğunu ifade eden Özdemir şöyle devam etti: "Bugün, hâlâ Avrupa'nın çeşitli yerlerinde PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütü mensubu olan teröristler ile yöneticileri barınmaktadır. Üstelik Türkiye, Birliğe üye olan çoğu sayıdaki Avrupa ülkesi gibi NATO üyesidir. Buna rağmen terörle mücadele alanındaki hassasiyetlerimizin Avrupalı muhataplarımızca tam anlamıyla gözetildiğini söyleyebilmek mümkün değildir."

"AB'NİN, İNSANİ YARDIM TAŞIYAN GEMİMİZE MÜDAHALESİ KARA LEKEDİR"

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 23 Kasım 2020 günü AB tarafından sürdürülen İrine Harekâtı kapsamında insani yardım taşıyan bir Türk gemisine müdahale edilmesinin asla kabul edilemeyeceğini ifade ederek, "Yunan bir komutanın emrindeki Alman Deniz Gücüne mensup askerlerce tam bir korsanlık edasıyla müdahale edilen gemimiz ve personelinin maruz kaldığı muamele hiç şüphe yok ki uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kadar Avrupa Birliği'nin Libya konusundaki ikiyüzlülüğünün de dışa vurumu olmuştur. NATO kapsamı dışında icra edilen bir harekâtta NATO üyesi olan ülkemizin bayrağını taşıyan bir gemimiz açıkça hedef alınmıştır. Akdeniz'de insani yardım gemilerini durduran Avrupa, sığınmacıları denizin orta yerinde ölüme iten paydaşlarının yanında sabıkasına yeni bir kara leke daha eklemiştir." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE, AB'YE MECBUR, MAHKÛM VE MUHTAÇ DEĞİLDİR"

Avrupa Birliğinin sadece Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti üzerine yoğunlaşmasının manidar olduğunu, Akdeniz'de Türkiye karşıtı faaliyetlerin arttığına dikkat çeken Özdemir; "Elbette bütün bunlar, bizi, Libya'ya olan taahhütlerimizi yerine getirmekten, Doğu Akdeniz'de haklarımızı savunma kararlılığımızdan geriye asla döndüremeyecektir. Akdeniz'de Türkiye'nin ve Türk milletinin sakalını kesebileceğini düşünenler, kollarını kaybetmeyi göze almak durumundadırlar." açıklamasında bulunarak, Avrupa Birliğinin Türkiye'yi dışlayan tutumunun sürmesi ve tam üyelik kapısının kapanması yönündeki gelişmelerin Türkiye'yi bir yol ayrımına getirdiğini belirterek şöyle devam etti, "Bütün bunlarla birlikte. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin ne pahasına olursa olsun Avrupa Birliğinin yörüngesinde sürüklenmeye mecbur, mahkûm ve muhtaç olmadığını değerlendirmektedir." dedi.