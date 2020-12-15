Türkiye’de “Ağaç Bayramı” 100 yıldan fazladır kutlanıyor

Dünyada "Ağaç Günü" ismiyle yapılan toplu fidan dikme etkinliğinin bir benzeri ülkemizde "Ağaç Bayramı" olarak 100 yıldan fazladır kutlanıyor.

Günümüzde bu etkinliğin yok almadan devam etmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 11 Kasım "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edildi. Geçen yıl kitlesel olarak gerçekleşen etkinlikler kapsamında 13 milyon fidan dikildi. Bu yıl da pandemi dönemine rağmen tedbirler alınarak yüzbinlerce fidan toprakla buluştu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise 2023'e kadar 6 milyon 191 bin hektar alanda, 7 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

"OSMANLI'DAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE AĞAÇ BAYRAMLARI"

Orman Mühendisleri Odası ise gelecek nesle bu anlamlı etkinliği ulaştırmak ve gençlere doğayı koruma bilinci aşılamak için "Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Ağaç Bayramları" adlı kitabı yayın hayatına kazandırdı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürü Erhan Kılıç tarafından kaleme alınan eserde; Anadolu ormanlarının tarihi ve Türk kültüründe ağacın önemi gibi konular ele alınıyor. Ayrıca bu eserde, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen "Ağaç Bayramı" etkinliğinin tarihsel serüveni yer alıyor.