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Uçağa uyuşturucu ile binmek üzereyken yakalandı

Van Ferit Melen Havalimanında polislerin şüphesi üzerine üst araması yapılan U.A. isimli şahsın karın bölgesinde kuşak içerisine zulalanmış halde 608 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 15.12.2020 10:48 ABONE OL
Uçağa uyuşturucu ile binmek üzereyken yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Van Ferit Melen Havalimanına seyahat etmek üzere gelen U.A. isimli şahıstan şüphe üzerine üst araması yapıldı.

U.A. İsimli şahsın yapılan üst aramasında, karın bölgesinde bölmeli kuşak içerisinde zulalanmış şekilde 608 gram metamfetamin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak U.A isimli şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Uçağa uyuşturucu ile binmek üzereyken yakalandı
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