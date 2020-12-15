Uçağa uyuşturucu ile binmek üzereyken yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Van Ferit Melen Havalimanına seyahat etmek üzere gelen U.A. isimli şahıstan şüphe üzerine üst araması yapıldı.

U.A. İsimli şahsın yapılan üst aramasında, karın bölgesinde bölmeli kuşak içerisinde zulalanmış şekilde 608 gram metamfetamin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak U.A isimli şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.