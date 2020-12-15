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Uyuşturucu kaçakçısı sırtına sardığı uyuşturucuyla yakalandı

İl Jandarma komutanlığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 265 Gram esrar ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Giriş Tarihi: 15.12.2020 12:45 ABONE OL
Uyuşturucu kaçakçısı sırtına sardığı uyuşturucuyla yakalandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda S.Ş isimli şüphelinin bulunduğu araç durduruldu.

Şüphelinin sırt kısmında doğal vücut yapısı dışında şişkinlik olduğunu fark eden ekiplerce arama yapıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan arama sonucunda S.Ş. isimli şüphelinin sırtında sarılı olarak kamufle etmeye çalıştığı 264 Gram toz esrar maddesi bulundu.

İl Jandarma Komutanlığınca şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Uyuşturucu kaçakçısı sırtına sardığı uyuşturucuyla yakalandı
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