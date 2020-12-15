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partisine polis baskını: 8 gözaltı

'de polis ekiplerinde bir eve yapılan baskında 8 şüpheli kullanırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilere koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 bin 150’şer liradan toplamda 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 16.12.2020 02:44 ABONE OL
Uyuşturucu partisine polis baskını: 8 gözaltı

Merkez Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi'nde uyuşturucu partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı. Narkotik köpeği eşliğinde yapılan baskında şüpheliler uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı. Karşılarında polisi gören şüphelilerden bazıları uyuşturucuyu poşetiyle birlikte yutmaya kalkıştı.



Koronavirüs tedbirlerini de hiçe sayan 1'i kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise bonzai ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Polis gözaltına aldığı şüphelilerin tamamına koronavirüs tedbirleri kapsamında ayrıca 3 bin 150'şer liradan toplamda 25 bin 200 lira idari para cezası uyguladı.

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Uyuşturucu partisine polis baskını: 8 gözaltı
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