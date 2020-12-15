Vatandaş-Polis el ele verdiler! Zehir yuvasını böyle yıktılar!

Gençleri zehirleyen uyuşturucu satıcılarını vatandaşlar polislere ihbar etti; Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri zehir tacirlerini şok baskınla suçüstü yakaladı. Polisler uyuşturucu madde satışı yapılan adrese "Koçbaşı" ile kapıyı kırarak girdi. İki şüpheli gözaltına alındı. O anlar polis kameralarına işte böyle yansıdı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması, 14 Aralık Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında A.A. ve A.B. isimli iki vatandaşın, polislerin yanına gitmesiyle birlikte açıldı. Uyuşturucu madde satıcılarını polislere ihbar eden vatandaşlar "Gültepe Mahallesi Akçil Sokak'ta bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapılıyor" dedi. Adresi fiziki olarak takibe alan ve gizlice izleme yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, izlemeye aldıkları söz konusu adresin önünde bekleyen şüpheli Y.A.'yı kontrolden geçirdi. Polisler yanına gelince paniğe kapılan şüpheli Y.A., söz konusu adrese uyuşturucu madde satın almaya geldiğini itiraf etti. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; "Koçbaşı" ile kapıyı kırarak uyuşturucu madde satışı yapıldığı iddia edilen adrese girdi. O anlar ve adreste yapılan aramalar polis kameralarına işte böyle yansıdı.



YASTIĞIN ALTINDAN SİLAH ÇIKTI



V.U. ve V.U. isimli iki şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan ötürü yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; salon içerisinde bulunan yer yatağı yastığının altında "Akrep 2004 Magnum" ibareli ve üzerinde şarjörü olmayan ruhsatsız bir tabanca, yer yatağının altında çalışır vaziyette olan ve tek tek paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ve salonda bulunan koltuğun arasında 80 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bir cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması kapsamında detaylı incelemelerin sürdüğü ve firari bir uyuşturucu satıcısını yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.