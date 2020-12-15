Viranşehir’de 6 yıllık kan davası Barışla noktalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde 'de, aynı aşirete mensup iki aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı sonrası başlayan kan davası barışla sonuçlandı. Dodukan aşiretine mensup Doğruyol ve Atçı aileleri arasında yaklaşık 2014 ve 2018 yıllarında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı kavgaların arasında iki aile arasında husumet başladı.

Viranşehir Zahireciler ve Borsa Derneği Başkanı Remzi Atan, iki aile arasında aracı olarak, aileleri barışa ikna etti. Başkan Atan'ın girişimleri sonucu ikna olan iki aile, Cumhuriyet mahallesinde bulunan Malgir Taziye evinde bir araya gelerek, barışa el uzattı.

Barış törenine Viranşehir Zahireciler ve Borsa Derneği Başkanı Remzi Atan, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, Kanaat önderleri, STK Üyeleri, iki aile bireyleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Barış töreninde konuşan Başkan Remzi Atan, Olayların kavgalarla değil, diyalog ile çözülmesi gerektiğine dikkat çekerek, kendisini kırmayarak barışa el uzatan her iki aileye teşekkür ettiğini söyledi. Barış ilahi bir emir olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Atan, " Barış içinde yaşayan toplumlar gelişir. Kötülük ve kavganın kazanan olmaz. Ailelerimiz sağduyulu davranıp barış yolunu seçti. Huzurlarınızda her iki aileye de teşekkür ediyorum. Tek dileğimiz bir daha böyle olayların yaşanmamasıdır." Diye konuştu.

AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ise, veda hutbesi ile kan davalarına son verildiğine dikkat çekerek," Eğer biz peygamber efendimizin ümmetiysek, onun yolunda gitmeliyiz. Aramızdaki kan davalarına son vermeliyiz. Son aylarda ilçemizde onlarca insan hiç yerine kan davasına gitti. Artık buna yeter demeliyiz" dedi. Yapılan konuşmaların ardından iki aile bireyleri dua ve tekbirler eşliğinde barışa el uzatarak, husumeti bitirdi. Barış merasiminin ardından Başkan Atan ve iki aile büyükleri, pandemi den dolayı törene katılmayan Viranşehir İlçe Kaymakamı Ömer Dereci'yi makamında ziyaret etti. Kaymakam Ömer Dereci, duyarlılıklarından dolayı her iki aile büyüklerini tebrik ederek, Barışta emeği geçenlere teşekkür etti.