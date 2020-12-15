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inşaatında 60 metre yükseklikten düşen işçi öldü

’nın Bozkır ilçesinde inşaatında çalışan işçi 24 yaşındaki , dengesini kaybedip yaklaşık 60 metreden beton zemine çakıldı. Bolat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 15.12.2020 22:23 ABONE OL
Viyadük inşaatında 60 metre yükseklikten düşen işçi öldü

Konya'da Toros Dağları üzerine yapımı devam eden Türkiye'nin en yüksek ayak uzunluğuna sahip Eğiste Viyadüğü inşaatında çalışmalar sürüyor.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak bin 372 metre uzunluğunda ve biri 166 metre yüksekliğinde olmak üzere 8 orta ayaktan oluşacak viyadük inşaatında çalışan işçilerden Şaban Bolat, dengesini kaybederek yaklaşık 60 metre yükseklikteki yere çakıldı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

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Viyadük inşaatında 60 metre yükseklikten düşen işçi öldü
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