Yağışlar çiftçiyi sevindirdi

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da uzun zamandır yaşanan kuraklık nedeniyle yaşadığı endişe son yağışla birlikte umuda dönüştü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, GAP Eylem Planı kapsamında sulanabilen arazilerin artmasıyla Türkiye pamuk üretiminin yüzde 45'i, mercimeğin yüzde 36'sı, buğdayın yüzde 10'u, arpanın yüzde 11'i ve mısırın yüzde 10'unun üretildiği Şanlıurfa, ekilebilen tarım alanı bakımından da Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Geç gelen kış ve yağışlar kuraklık nedeniyle endişe içerisinde olan çiftçileri sevindirdi.

Kente genelinde Sonbahar ayında yağışlar beklenen düzeyde değildi. Bu sebepten çiftçilerin dört gözle beklediği yağmur, Aralık'ın ortasında ayında geldi. Yağışın beklentilerinde üzerinde olması çiftçiyi sevindirdi. Yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle gelirinin tamamı tarım ve hayvancılık olan Şanlıurfalı çiftçiler, kara kara düşündürüyordu, iki gündür etkili olan yağışlar az da olsa çiftçilerde bir rahatlama meydana getirdi.