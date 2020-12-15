Yağmur, fırtına, hortum Anamur’u teslim aldı

Mersin'in Anamur ilçesinde 5 gün aralıksız ve güçlü bir şekilde yağan sağanak yağmur ve buna paralel olarak saatte 80 kilometre hızla meydana gelen fırtına ve hortum Anamur'u adeta teslim aldı.

Muz ve çilek seralarının naylonları yerlerinden çıkarak kullanılmaz hale gelirken Fatih mahallesinde meydana gelen hortum muz seralarını yerle bir etti.

Balıkçı barınağı olarak kullanılan ve kenttin içinde geçen Dragan çayı adeta köpürdü, çay kenarına bağlanan amatör balıkçı tekneleri büyük zarar görürken çay kenarlarında muz seraları da büyük zarar gördü.

Sahil kesiminde meydana gelen dalgalar yer yer 5-7 metreye çıkarken sahilde bulunan kafeteryalar ve çay bahçeleri büyük zarar gördü dalgalar, masa ve sandalyeleri denize çekti.

Denizden esen ve yer yer saatteki hızı 80 kilometreyi bulanan fırtına kent merkezinde korkulara da neden oldu, cadde tretuvarlarında bazı ağaçlar köklerinden koptu, bazılarının ise dal ve gövdeleri koparak etrafa saçıldı.