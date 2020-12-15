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'da dönemine ait tablet ele geçirildi

'da düzenlenen operasyonda dönemine ait olduğu değerlendirilen tablet bir adet ele geçirildi.

ÖZGÜR YILDIZ ÖZGÜR YILDIZ
Giriş Tarihi: 15.12.2020 17:38 ABONE OL
Yalova'da Mısır dönemine ait tablet ele geçirildi

Yalova İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte tarihi eser satışının gerçekleştirileceği yönünde aldığı duyumlar üzerine harekete geçti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak hareket ettiği operasyonda, alıcı kılığına giren Jandarma ekipleri, tarihi eseri satmaya çalışan S.U ile telefonda pazarlık yaparak anlaştı. Daha sonra belirlenen buluşma noktası olan Altınova ilçesindeki Tavşanlı Feribot iskelesinde S.U ile buluşan ekipler, şahsı hemen gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi bir tablet ele geçirildi. Eser koruma altına alınırken S.U. hakkında yasal işlem başlatılmak üzere Janddarma karakoluna götürüldü.

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Yalova'da Mısır dönemine ait tablet ele geçirildi
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