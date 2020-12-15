Yamaç paraşütünde yeni cazibe merkezi: Kilimli

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlimizde Turizm sektöründe de çeşitliliğin sağlanması ve mevcut turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için çalışmalar yapmaktayız. Bu kapsamda odamızın öncülüğünde Kilimli Belediye Başkanlığımız ve Zonguldak Turizm Platformu ile birlikte üzerinde çalıştığımız Yamaç Paraşütü konusunda uzman bir ekiple incelemelerde bulunduk. İncelememize Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun da eşlik etti. Yamaç Paraşütü ekibinin İlimize gelişine Zonguldak Turizm Platformu Başkanı Muhammet Murat Cüntay öncülük etti. Bursa İli İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Paraşüt Sportif Havacılık Kulübü mensupları, Fatih Demir, Yücel Kalyoncu, Adem Akgün ve Murat Balcı ile birlikte Kilimli İlçemiz Radartepe mevkiinde incelemeler yaptık. Ekipteki arkadaşlar Radartepe mevkiinin Yamaç Paraşütü için son derece uygun olduğunu ifade ettiler. Radartepeden ilk uçuşu da İnegöl Paraşüt Sportif Havacılık Kulübü üyeleri yapmış oldu. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayarak Radartepe'yi Yamaç Paraşütü'ne açacağız" dedi.

Zonguldak'ın Kilimli İlçe Belediye Başkanı Kamil Altun da, Yamaç Paraşütü çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kilimlimizde yamaç paraşütü turizmi oluşturmak amacıyla Bursa'dan bir ekip ve kulüp çağırdık. Bu kulüp ilçemizde bulunan belirlenen noktada uçuş denemesi yaptı, mevki ve konum olarak rüzgar olarak manzara olarak gerçekten etkili bir yer olduğunu belirttiler. Buradan Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve çevre illerde bu turizmin gelişmesi ve çevrede daha etkin reklam ve tavsiyeler ile beraber kulüplerin de buraya ilgi göstermesiyle önünün açık olduğunu ve bu sporu yapanların tercih etmesinde sebep olacak birçok özelliğe sahip olduğunu gelişmesi için de Belediye olarak elimizden gelen bütün katkıları sağlayacağız" diye konuştu.