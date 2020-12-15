Yeniceli öğrencilerden Sağlık Bakanı Koca’ya ve sağlık çalışanlarına destek videosu

Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitim gören Ülkü Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencileri Fen ve Teknolojı öğretmenleri Büşra Baybaş'ın destekleri ile Sağlık Bakan Dr. Fahrettin Koca ve diğer sağlık çalışanları için destek videosu hazırladı.



Videoda öğrencilerden Deren Duru Şık mesajında, "Bakan Amca pandemi başlangıcından itibaren gayretli çalışmalarınızı televizyonlardan görüyoruz, takip ediyoruz" derken, Nursena Topraklı ise Devlet Hastanesi bahçesinde çekim yaparak "Sizler ve sağlık çalışanı ablalarımız, abilerimiz çok yoruldu. Hepinize minnettarız" mesajı verdi.



Öğrencilerden Enes Tunç Köseoğlu ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u da dinlediklerini belirterek, "Ziya öğretmenimizi de dinliyor, derslerimizi evlerimizden canlı takip ediyoruz" dedi. Aşıya da değinen öğrencilerden Melisa Melek Coşkun "Bilim insanlarımızın yerli Covid-19 aşımızı üreteceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Ecrin Çaylı ise Bakan Koca'yı Yenice'ye davet ederek "Pandemi bittiğinde sizi doğa harikası Yenice ilçemize davet ediyoruz" diye konuştu.



Görüntülerin sonunda video hazırlamasında büyük destek veren öğretmenleri Büşra Baybaş da bir video çekerek, "Bakanım, öğrencilerim ve ben sizin nezdinde tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Karabük ili Yenice ilçemizden selam, sevgi ve saygılarımla" şeklinde konuştu.



Öğrenciler uzaktan aldıkları eğitimde de toplu olarak da bir video çekip Türkiye'ye kurallara uymaları konusunda mesaj vermeyi de unutmayan öğrenciler 'Evde Kal Türkiye' çağrısı yaptı.



Çekilen video öğretmen Büşra Baybaş ve öğrencilerin sosyal medya hesaplarında paylaşılırken, görüntüler büyük bir beğeni aldı.