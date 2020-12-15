Yerli aşıda sevindiren gelişme

Kayseri Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (ERAGEM) geliştirilen ve 44 gönüllü üzerinde denenen yerli aşıda faz 1 çalışmaları tamamlandı. Bu ay sonunda faz 2 çalışmalarına başlanacak olan merkezde aşı bu kez 200 gönüllü üzerinde denenecek. Erciyes Üniversitesi Aşı Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli aşı adayı ERUCOV-VAC'ta faz 1 çalışmalarının başarıyla tamamlandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 44 gönüllüde uygulanan yerli aşının ciddi bir yan etki göstermediğini belirterek ay sonu itıbariyla faz 2 çalışmalarına geçileceğini açıkladı.Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulamaları Merkezi'nde gönüllülere uygulanan yerli aşı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da faz 2 çalışmaları için üretime başlandığını ve 25 Aralık'ta gönüllülere uygulanmasına başlanacağını söyledi. Türkiye'de hali hazırda 16 aşı çalışmasının sürdürüldüğünü belirten Bakan Koca, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen ERUCOV-VAC aşısının faz 1 çalışmasını tamamlayan ilk aşı olduğunu söyledi.Kayseri'de 44 gönüllüye 2 hafta arayla iki doz halinde uygulanan yerli aşıda ciddi yan etkiye rastlamadıklarını belirten ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Faz- 1 çalışmasında enjekte yapılan yerde kızarıklık ve ağrı gibi yan etkiler görüldü. Bunlar grip aşısında bile olan şeyler. O yüzden yan etki bile diyemeyiz. 44 gönüllümüzde faz 1 çalışması çok başarılı geçti. Şimdi sıra faz 2 çalışmasında. Bu çalışmayı 200 gönüllümüz üzerinde yine 2 hafta arayla iki dozlama şeklinde uygulayacağız. Faz 2'nin de başarılı geçmesinin ardından faz 3 çalışmasına geçilecek" dedi.