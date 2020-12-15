Yerli Malı Haftası ne zaman? 2020 En güzel, kısa, uzun Yerli Malı Haftası şiirleri ve sözleri

Yerli Malı Haftası çocuklara yerli ürünlerin tüketiminin önemi öğretilirken, tutumlu ve tasarruflu olma bilinci de aşılanır. Her yıl Aralık ayında kutlanan bugün için en güzel kısa uzun ve anlamlı şiirler internette araştırılıyor. Koronavirüs sebebiyle okullarda etkinlik düzenleyemeyecek olan çocuklar yerli malı haftasında şiirler okumak istiyor. Önemli günler ve haftalar arasında yer alan bu haftada öğrenciler pano ve resim çalışmaları için çabalıyor. Yerli Malı Haftası ne zaman? İşte 2020 Yerli Malı Haftası şiirleri ve sözleri
Yerli Malı Haftası'nda Türkiye'de yetiştirilen ürünlerin önemi vurgulanırken şiirlerle ve sözlerle Yerli Malı Haftası kutlanıyor. Çocukların yerli malının önemini kavraması için her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Yerli Malı Haftası başladı.
TUTUMLU ÇOCUK
Damla damla akan sudan,
Koca göller dolup taşar.
Tutumsuzlar kalır yolda,
Tutumlular dağlar aşar.
Biz tutumlu çocuklarız,
Para dolu kumbaramız.
İnsanlar kara günde,
Kimseye el açmamalı.
Çalışmalı, kazanmalı,
Hiçbir işten kaçmamalı.
Biz tutumlu çocuklarız,
Para dolu kumbaramız.
HAKKI SUNAT
YERLİ MALI HAFTASI
Yerli malı haftası,
Seni özledik durduk.
Günün gelecek diye,
Yolunu gözlüyorduk.
Süsleyelim masamızı
Kutlayalım haftamızı.
Yurdumuzda neler yok,
Ne yetişmez, ne bitmez?
Eğer görmek istersen
Yurdu biraz dolaş gez.
Süsleyelim masamızı
Kutlayalım haftamızı.
İSMAİL HAKKI TALAS
YERLİ MALI
Üstüm, başım, İçim, dışım.
Ayakkabım yerli malı…
Vatanını seven insan,
Yerli malı kullanmalı.
Neden param avuç avuç
Yabancıya gitsin bütün?
O paralar diken olur,
Canımızı yakar bir gün.
Yerli malı duruyorken
Yabancıya bakar mıyım?
İşçimizin emeğini
Bile bile yıkar mıyım?
Çeşidi az olsa bile,
Yerli malı, vatan malı
Başka türlü düşünenler
Varlığından utanmalı.
HAKKI SUNAT
BİZİM YERLİ MALIMIZ
Elin kokusuz, yapma gülünden güzel gelir.
Bana bizim bahçede boy atacak çalımız.
Yabancı tezgahlarda boy boy, kolay dokunan
Paspaslardan güzeldir el emeği halımız.
Yüz vermem yabancının çeşit çeşit rengine
Bayraklaşır gözümde beyazımız, alımız.
Ne firenk elmasına, ne arap hurmasına
Muhtaç etmez ki bizi meyve dolu dalımız.
Gerçekten daha gerçek, güzelden daha güzel,
Her karışı hazine bizim yurt masalımız.
Arıca birlik olup çalışmayı bildik mi
Petekleri doldurur mis kokulu balımız.
Keçe olsa, yabanın ipeğinden güzeldir
Bizim yerli malımız, bizim yerli malımız...
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR
YERLİ MALI
Haftamızı açalım,
Yurda neşe saçalım.
Yerli malı dururken,
Yabancıdan kaçalım.
İpekli var, yünlü var,
Pamuklu var, bezi var.
Fabrikalar işliyor,
Öz malım gelişiyor.
Yaban malı almayız,
Düşünmeye dalmayız.
Biz tutumlu oldukça,
Hiç de yoksul kalmayız.
LATİF ÖKTEN
Yerli malı Türk'ün malı, her Türk onu kullanmalı.
Tutumlu olmak, ulusal bir görevdir.
Milli tutumu ve üretimi artırmak, yatırımı geliştirmek, yatırımları verimli şekilde kullanmak devletin hedefidir.
Ekmek olmayınca, yemek olmaz.
En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir.
Biriktirmekten sahip olunur.