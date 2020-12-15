Yerli Malı Haftası ne zaman? 2020 En güzel, kısa, uzun Yerli Malı Haftası şiirleri ve sözleri

Yerli Malı Haftası çocuklara yerli ürünlerin tüketiminin önemi öğretilirken, tutumlu ve tasarruflu olma bilinci de aşılanır. Her yıl Aralık ayında kutlanan bugün için en güzel kısa uzun ve anlamlı şiirler internette araştırılıyor. Koronavirüs sebebiyle okullarda etkinlik düzenleyemeyecek olan çocuklar yerli malı haftasında şiirler okumak istiyor. Önemli günler ve haftalar arasında yer alan bu haftada öğrenciler pano ve resim çalışmaları için çabalıyor. Yerli Malı Haftası ne zaman? İşte 2020 Yerli Malı Haftası şiirleri ve sözleri

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli Malı Haftası'nda Türkiye'de yetiştirilen ürünlerin önemi vurgulanırken şiirlerle ve sözlerle Yerli Malı Haftası kutlanıyor. Çocukların yerli malının önemini kavraması için her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Yerli Malı Haftası başladı.