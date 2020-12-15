Yöresel dövmelere ilgi azalıyor

Şanlıurfa Siverek merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan yaşları 50 üzerinde çoğunlukla kadınlarda bulunan dövmelere gençler ilgi göstermiyor.

Kadın ve erkeklerde rastlanılan dövmeler, kişinin özellikle hangi aşirete mensup olduğu ve toplumdaki yerini belirliyor.

Dövmelerin son temsilcilerinden 72 yaşındaki Mehmet Ali Tanış geleneklere uyarak ergenlik çağında dövme yaptırdığını söyledi.

Gençlerin yöresel dövmelere ilgi göstermediğini belirten Tanış; "Dövmeleri aşiret mensubumuzun belli olması için yaptırmıştım. Şimdi ise artık yok olmak üzere 50 yaş üzeri insanların haricinde kimse yaptırmıyor. Dövmeler şuan çok az insanda mevcut bu durumda 10 yıl sonra artık bölgede dövme geleneği yok olacak, çocuklarımız olmak üzere bölgede yaşayan genç kadın ve erkeklerde artık bu dövmelere ilgisiz kalıyorlar, zaten dövme yapacak kişilerde ilgisizlikten dolayı artık bu mesleği de bırakmak zorunda kaldılar artık yapan kişilerde zor bulunuyor." dedi.