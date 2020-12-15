Yüksekova'da, besicilerin zorlu kış mesaisi başladı

Türkiye'nin en çok kar yağışı alan yerleşim yerleri arasında bulunan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başlayan soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, ilçeye bağlı kırsal köylerde ise besiciler kış mesaisine başladı. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıgüveç köyü besicileri koyunlarını köyden 2-3 kilometre uzağa götürerek otlatmaya çalışıyor.

Besiciler dağlar tamamen kardan kaplanmadığı sürece koyunlarını soğuk havaya rağmen otlatmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

Besicilerden Selami Akdoğan," Her gün sabah 7'de uyanıp koyunlarımızı karların olmadığı bölgelere götürüyoruz. Yaklaşık 2 kilometre gidiyoruz. 200 koyunumuz var ve kar tamamen düşmediği sürece bu şekilde devam edeceğiz. Bazı yerlerde kar var, bazı yerlerde yok biz karın olmadığı yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. Soğuklar bizi çok etkiliyor. Kar düştükten sonrada koyunlarımızı köyde beslemeye devam edeceğiz. Burada da zorluklarımız devam edecek ama bu işi yapmaya mecburuz" dedi.