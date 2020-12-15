Yüksekova'da tek olan özel muayene hizmete açıldı

İlçenin Şemdinli yolu üzerinde Uzman Doktor Müdür Taniş tarafından açılan Özel Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji genel tanı tedavi muayenesi hizmet vermeye başladı.

İlçe'de özel muayene olmadığı için çoğu hasta Van ve Hakkari iline gitmek zorunda kalıyor. Bu durumla beraber Doktor Taniş görev yaptığı Yüksekova devlet hastanesinde istifa ederek tam donanımlı açtığı Mikrobiyoloji genel tanı tedavi muayenesi ile hasta kabulüne başladı. İlçe'de tek olan genel tanı muayenesinde teşhis, ayakta tedavi, serum, iğne gibi birçok alanla hizmet verilecek.

Daha önce Yüksekova devlet Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji doktoru olarak görev yaptığını söyleyen Uzm. Dr. Taniş, "Pandemi sürecinde özellikle istifaların kabul olduğu dönemde halkın genel olarak ihtiyacı olan özel kısmını Yüksekova'da karşılayabilmek için özel muayene açtık. Halkımızın çok fazla mağdur olmaması için ve hem gerekirse evinde, hem de gerekirse muayenehanede tedavi olmak için biz burayı açtık. Müstakil olan bir evi muayenehane olarak açtık. Gerekirse ayakta tedaviler için hastalarımıza, halkımıza serum tedavisi, iğnelerini kullanabilmeleri ve rahat muayene olabilmek için böyle bir ortam sağlamaya çalıştık" şeklinde konuştu.