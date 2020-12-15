Zehire 39 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında düzenledikleri operasyonunda 39 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe ekiplerinin yaptığı çalışmalarda torbacı tabir edilen 39 sokak satıcısı gözaltına alındı. Uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapılan şahıslardan sorguları tamamlanan 4 kişi çıkarıldıkları adliyede tutuklanırken, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Operasyonlarda tek kullanımlık paketler halinde hazırlanmış esrar maddesi ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap, 200 paket kaçak sigara, 6 tabanca, 3 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, bir çalıntı araç, 4 motosiklet de ele geçirildi.