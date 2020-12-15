Zonguldak Emniyetinden uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyon yapıldığı bildirildi.

Yapılan operasyon ile ilgili Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklama şöyledir:

"Kdz. Ereğli ilçesinde E.G (36) ve Y.K (33) isimli şahıslar, Çaycuma ilçesinde R.Ö (31) ve F.U(36) isimli şahıslar, İl merkezinde M.Ö (38) ve M.İ (42) isimli şahıslar yapılan takip sonucu Narko Timlerce yakalanmış, yapılan operasyonlarda 95 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ve 1410 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

12.12.2020 günü Y.K, R.Ö, F.U. ve M.Ö. isimli şahıslar uyuşturucu madde kullanmaktan işlem gördükten sonra serbest kalmış olup, M.İ. isimli şahıs Adli kontrol şartı ile serbest kalırken E.G. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanmıştır.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde 2-12 Aralık tarihleri arasında; 18 operasyonda, 31 şahıs yakalanmış, C.E (21), B.T (23), D.K (19), M.İ (42), T.M (23) 5 şahsa adli kontrol hükümleri uygulanmış, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen E.A (31), Ü.Y (38) ve E.G (36) 3 şahıs tutuklanmıştır.

Operasyonlarda 302 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 5770 TL suçtan elde edilen para, 2 adet silah ve 49 adet fişek ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"