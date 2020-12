16 yaşındaki genç tasarladı

Henüz 16 yaşındaki bir genç, yalnızca izlediği videolar ve Ortaokul'da katıldığı TÜBİTAK projelerinden öğrendiklerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezinde aldığı kurs ile pekiştirdi. Babasının 2003 model otomobiline sadece 500 lira harcayarak bir çok şeyi otomatik olarak yapan bir sistem ve telefon uygulaması geliştirdi.

10 YAŞINDA MERAK SALDI

Kocaeli Kartepe İlçesinde oturan ve memur olarak görev yapan İsmail Erkanlı'nın 3 çocuğundan biri olan Burak Erkanlı (16), elektronik ve bilgisayar programcılığına 10 yaşından itibaren büyü bir merak saldı. İnternette bu konuda araştırmalara yaparak, elektronik ve bilgisayar ile cep telefonlar uygulamaları hakkında bilgiler topladı. Birçok videoyu izledi. Ailesinin ve öğretmenlerinin desteği ile ortaokulda TÜBİTAK'ın projelerine katıldı. Sonrasında ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin gençler için açtığı Bilim Merkezindeki eğitimlere katıldı.

PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Kartepe Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan Burak Erkanlı, hem okul hem de bilim merkezinde eğitimlerine devam ederken, Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi üzerine, bunu fırsata çevirdi. Aldığı eğitimler ile yaptığı araştırmalar sonucunda, babasına ait araca bir çok şeyi sesli komut sistemi ile otomatik yapan uygulama geliştirdi ve araç içerisinde sistem kurdu.

BABAM ARACI BANA TESLİM ETTİ

Daha önce sensörlü beşik, sensörlü baston ve akıllı posta kutusu gibi projeler geliştirerek hayata geçiren Burak Erkanlı, " Pandemi nedeniyle evde olduğum dönemde otomobiller için bir sesli komut uygulaması ve sistemi geliştirmeye karar verdim. Önce tasarladım. Projeyi tamamladıktan sonra, babama aklımdakileri anlattım. Biraz çekinse de daha önce yaptığım projeler ve bu konudaki becerilerime güvenerek aracını bana teslim etti. Bende gerekli kart ve parçaları alarak araca uyguladım. KBB Bilim Merkezinde almış olduğum Arduino eğitimi ile mikro işlemcili tasarlanabilir bir kartı hazırlayıp istediğim işlemleri yapacak kısımları bu karta bağladım. Bir telefon uygulamasını inceleyerek sesli komut sisteminde kullanabilecek kendi programımı geliştirdim. Denedik ve başarılı olduğumu gördük" dedi.

SADECE 500 LİRAYA YAPTIM

2003 model araca kurduğu sistem ve geliştirdiği sesli komut uygulamasıyla, sadece telefonda programı açıp konuşarak yaptırdıklarını anlatan Erkanlı, "Araca telefonumda bulunan program ile verdiğim komutlar ile farları yakıp kapatma, cam sileceklerini çalışıp durdurma, klakson çaldırıp bagajı el değmeden açma, aracın camlarını otomatik olarak açıp, kapatma gibi işlemleri yaptırabiliyorum. Bunları sadece 500 lirayı bulan bir malzeme ile yaptım. Şimdi sırada aracı sesli komut sistemi ile otomatik olarak çalıştırıp durdurmayı hatta kuracağım bir panel ve uygulama ile aracın an ve an her yaptığını ekrana yansıtmayı planlıyorum. Tam olarak aracın beynini okuyarak ekrana yansıtmak istiyorum. İmkan verilirse daha bir çok şeyi yapabileceğime inanıyorum. Asıl hedefim liseyi bitirdikten sonra üniversitede elektrik veya elektronik mühendisliği bölümünü okumak ve kendimi bu alanda daha da geliştirmek" şeklinde konuştu.

AİLE OLARAK YANINDAYIZ

Henüz 16 yaşında yaptıkları ile kendilerini gururlandırdığını dile getiren baba İsmail Erkanlı ise " Akrabalar ve yakınlarımız, onun yaptıkları ile gurur duyuyor ve şaşırıyor. Bazıları tarafından yaptığı projelerin başlangıcında alay konusu olsa da başarınca herkesi utandırıyor. Ben kendisine güvendim ve projesi için aracımı teslim ettim. Onun yaptıkları ile aracım daha da değerlendi. Daha birçok güzel şey yapacağına inanıyorum. Biz aile olarak onun yanındayız" dedi.