2, 3, 7 ve 21 günlük detoks diyeti listeleri: Detoks diyeti nasıl yapılır, kaç kilo verdirir?

Detoks ,vücudu belli zaman dilimleri içinde toksinlerden arındırmak için yapılan bir yöntemdir. Hazır gıdalar ve paketleniş yiyeceklerin vücutta yarattığı olumsuz etkileri uzaklaştırma ve sindirim sistemini aktif hale getirmek için tercih edilen popüler bir yöntemdir. Bakteriler ve toksinler vücutta birikmeye başladığında hastalanma riski de giderek artmaya başlar. Dolayısıyla bu toksin maddeleri doğal beslenme ve içeceklerle vücuttan atılmasını sağlamak gerekir. Aynı zamanda detoks diyeti, vücut temizliğinin yanı sıra kilo kaybı, yaşlanma etkilerini azaltma ve şişkinliği azaltmak için uygulanabilecek vücut yenileme yöntemidir. Peki, detoks diyeti nasıl yapılır? 2 günlük detoks diyetinde hangi yiyecekler bulunur? 3 günlük detoks diyeti listesinde neler vardır? 21 günlük detoks listesi hangi besinleri içerir? Detoks diyeti kaç kilo verdirir? İşte bu gibi sorularınızın yanıtları ile sizlerleyiz…

DETOKS DİYETİ NASIL YAPILIR?

Vücut ter, idrar ve dışkı gibi pek çok yöntemle doğal detoks yöntemini her an sürdürmeye devam eder. Ancak detoks diyeti uygulamak birçok organın iyileşmesi, dinlenmesi açısından faydalı olabilir. Detoks diyeti yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar toksinleri vücuttan nötralize etmek için önem teşkil eder. Detoks diyeti esnasında günden 2 lt. su içmek gerekir. Birçok kişinin kabusu haline gelen ödem sorunundan kurtulmak için yiyeceklerinize az miktarda tuz atmalı ve kafeinli içeceklerden bu süreçte uzak durmanız gerekir. Her gün öğünlerinizi aynı saatlerde düzenli olarak tüketmek ve yavaş tempolu egzersizler yapılması da önemlidir. Bol miktarda kırmızı, mor ve yeşil meyve ve sebzelere ağırlık verilmeli, işlenmiş ve hazır tüm gıdalardan uzak durulması gerekir. Detoks diyetini yaparken tahıllardan karbonhidrat ihtiyacı karşılanabilir, yüksek şeker içerikli meyvelerden ise kaçınılması gerekir.

DETOKS DİYETİ KAÇ KİLO VERDİRİR?

Yapılan detoks diyetini kaç gün uyguladığınız, diyete ne kadar sadık kaldığınız ve diyet esnasında yaptığınız egzersizler detoks diyeti ile beklenen yağ yakımını karşılayacaktır. Örneğin 21 günlük detoks diyetini sabırla uyguladığınızda 3 haftada yaklaşık 7-10 kilo arası kilo verebilirsiniz. 2, 3 ve 7 günlük diyetlerle de hızlı bir şekilde kilo vermeniz mümkün.

2 GÜNLÜK DETOKS DİYETİ LİSTESİ

48 saatlik detoks diyeti kısa bir sürede toksinlerin zararlı etkileri ile mücadele etmek, bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek olan antioksidan ve yararlı bağırsak bakterileri alımını sağlamak için uygulanan bir diyettir. 2 gün gibi kısa bir zaman dilimde kendinizi arınmış, enerjik ve zayıf hissedebilirsiniz. İşte 2 günlük detoks listesine ilişkin detaylar şu şekilde;

1.GÜN: Bir büyük bardak ılık limon ilaveli su (kabızlık şikayeti olanlar limonlu suyun içine 1 tatlı kaşığı kadar keten tohumu ilave edebilirler)

KAHVALTI: 4 çorba kaşığı yoğurt, 2 dilim ananas, toz tarçın (üzerine ceviz, fındık ve badem parçaları eklenebilir)

Kahvaltının ardından yaklaşık 1 saatlik yürüyüş

ÖĞLEN: Büyük boy bir tabakta haşlanmış ya da buharda pişirilmiş sebze (üzerine 1 yemek kaşığı sebze ve limon ilavesi)

1 kase mantar sote ( biber, soğan, kapya biber ve mantar 1 yemek kaşığı pişirilir)

2 dilim kepekli ekmek

ARA ÖĞÜN (16:00-17:00): 1 küçük çay bardağı kefir, 1 orta boy mandalina

AKŞAM: Izgarada pişirilmiş orta boy balık

Limonlu ve çeyrek avokado dilimi ilavesi ile hazırlanmış salata

ARA ÖĞÜN: 150 ml, Laktozsuz süt (içine 1 çay kaşığı tarçın, zerdeçal ve 1 çay kaşığı bal bal ekleyin)

2. GÜN: Ilık suya limon ekleyerek güne başlayın.

KAHVALTI: 2 haşlanmış yumurta ile hazırlanmış yeşil salata (bol miktarda dereotu ve maydanoz ekleyin)

ÖĞLE YEMEĞİ: 200 ml chia pıding

CHİA TOHUMU YAPILIŞI

200 ml süte 2 çorba kaşığı chia tohumu ilave edin ve hafif karıştırarak ısınmasını sağlayın. hazırlandıktan sonra sabahtan öğlene kadar beklemeye alın. Üzerine ota boy muz dilimlerini yerleştirin, biraz da tarçın ve 1 çorba kaşığı gojiberry ileve edin.

ARA ÖĞÜN: 10-15 Adet badem, 1 fincan yeşil çay

AKŞAM: 1 orta boy karnabahar pilavı (2 çorba kaşığı zeytinyağında 2-3 dal yeşil soğan, 200 ml. Bezelye, 1 havuç ve baharatlar ile hazırlayın)

ARA ÖĞÜN: 4 çorba kaşığı yoğurt

3 GÜNLÜK DETOKS DİYETİ

Detoksun verimini arttırmak için detoks sularından yararlanabilirsiniz. Her gün taze olarak hazırlayacağınız detoks sularının içine zevkinize göre biberiye veya kekik gibi baharatları ilave edebilirsiniz. 3 günlük detoks diyetinizde neler bulunuyor işte 3 günlük detoks diyeti listesine gelin hep birlikte bir göz atalım…

1.GÜN

KAHVALTI: Sabah uyanınca 1 bardak detoks suyu

Brokoli, ıspanak, maydanoz ve yeşil elmanın bir arada bulunduğu detoks suyu, 7-8 adet çiğ badem

ARA ÖĞÜN: 3-4 adet ceviz içi ya da avucunuzu dolduracak kadar çiğ badem

ÖĞLE YEMEĞİ: 1 kase sebze çorbası (yağsız)

AKŞAM: 1 kase kinoa salata ızgara sebze ve yeşillik ilaveli

2.GÜN

KAHVALTI: Uyandıktan sonra detoks suyu

1 kase yoğurt (1 çay kaşığı zerdeçal, bir miktar meyve, 1 çorba kaşığı keten tohumu, 1 su bardağı maydanoz suyu ( 1 demet maydanoz su ve limon ille hazırlanan detoks içeceği)

ARA ÖĞÜN: 3-4 adet ceviz veya 1 avuç kadar çiğ badem

ÖĞLE YEMEĞİ: 1 kase sebze çorbası (yağsız)

AKŞAM: 1 orta boy somon, 1 kase ızgara sebze ve yeşillikler ile hazırlanmış az zeytinyağlı salata

3.GÜN

KAHVALTI: Sabah güne 1 bardak detoks suyu ile başlayın.

½ muz, keten tohumu, 1 dilim ananas, 3-4 adet çilek ve badem sütü ile hazırlanan detoks içeceği

ARA ÖĞÜN: 3-4 adet ceviz veya 1 avuç çiğ badem

ÖĞLEN: Sebzeler ızgarada hafif pişirilmiş, az zeytinyağlı büyük boy bir salata

AKŞAM: 1 kase sebze çorbası (yağsız) 1 adet orta büyüklükte ızgara somon

7 GÜNLÜK DETOKS DİYETİ LİSTESİ

PAZARTESİ/SALI/ÇARŞAMBA (3 gün boyunca kahvaltı, öğle, ara öğün ve akşam yemekleri birbirinin aynısıdır)

KAHVALTI: 100 gr. yoğurt, 1 adet kivi, 2 çorba kaşığı yulaf ezmesini birbiri ile harmanlayın ve tüketin.

ARA ÖĞÜN: 10 adet fındık, Papatya çayı

ÖĞLE: 2 adet grisini, avokadolu ve mevsim yeşillikli salata

ARA ÖĞÜN: 100 gr. yoğurt, 1 adet havuç, hibiskus çayı

Akşam: Bol yeşillik ve 5-6 kaşık haşlanmış kinoa

ARA ÖĞÜN: Beyaz çay

PERŞEMBE/CUMA/CUMARTESİ/PAZAR/

Güne detoks suyu ile başlayın (maydanoz, ıspanak, nane, ananas, portakal ve badem sütü gibi malzemelerle harika bir detoks suyu hazırlamanız mümkün)

ARA ÖĞÜN: 10 adet çiğ badem, papatya çayı

ÖĞLEN: Brokoli, kabak ve karnabaharı haşlayın ve 100 gr. yoğurt ile tüketin.

ARA ÖĞÜN: 1 orta boy armut, hibiskus çayı

AKŞAM: Sebzeli detoks çorbası (yağsız) 100 gr. yoğurt

ARA ÖĞÜN: Beyaz çay, ananas

21 GÜNLÜK DETOKS DİYETİ LİSTESİ

SABAH (07:30): Bir çay bardağı süt (tarçınlı) 2 adet ceviz

KUŞLUK (10:00): Bol yeşillikli bir adet yumurta (nane, maydanoz, semizotu)

ÖĞLEN (12:00-13:00): Bir orta boy tabak sebze yemeği veya 7 kaşık kuru baklagil yemeği, bir kase yoğurt ya da bir büyük bardak dolusu ayran

ARA ÖĞÜN: Yarım su bardağı tuzsuz leblebi veya 15 adet çiğ badem, bir fincan sade kahve

AKŞAM (18:00-19:00) Bir porsiyon sebze yemeği, bir tabak salata, bir kase yoğurt

Akşam yatmadan önce tarçın veya bir fincan karanfil çayı tüketebilirsiniz.

Detoks diyetlerini uygulamadan önce sağlığınızın buna müsait olduğundan emin olunuz. Özellikle şeker, tansiyon ve böbrek gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar bu tip diyetlerden kesinlikle kaçınmalıdır. Çünkü bu diyetleri destekleyen bilimsel bir açıklama bulunmamaktadır. Aynı zamanda hamileler, detoks benzeri diyetleri bırakın yapmayı, akıllarından bile geçirmemeleri onların yararına olacaktır.