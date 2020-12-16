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20 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gölcük ilçesi İhsaniye Çiftlik Mahallesinde, 20 gün önce  meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören 19 yaşındaki Cengizhan Başoğlu verdiği yaşam savaşını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 16.12.2020 16:41 ABONE OL
20 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli Gölcük ilçesi İhsaniye Çiftlik Mahallesinde, 25 Kasım günü meydana gelen trafik kazasında, hızla ilerleyen otomobil, Cengizhan Başoğlu ve Mahmut B.'nin bulunduğu motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan 2 genç yola düşerek yaralandı.kazada ağır yaralanan Cengizhan Başoğlu olay sonrası Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Başoğlu 20 gündür tedavi gördüğü hastanede öğle saatlerinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. Gencin cenazesi yapılan adli işlemler sonrası ailesine teslim edilirken, kaza sonrası serbest bırakılan otomobil sürücüsü Onur B. yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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20 günlük yaşam savaşını kaybetti
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