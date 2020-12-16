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32 ayrı suçtan sabıkalı hırsız yine çaldı ve yakalandı

İzmit İlçesinde meydana gelen bir oto hırsızlığı ile ilgili çalışmalarda bulunan Polisi, olayın zanlısı olarak benzer suçlardan 32 ayrı suç kaydı bulunan M.K’yı tespit ederek düzenledikleri operasyon ile yakaladı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 16.12.2020 16:26 ABONE OL
32 ayrı suçtan sabıkalı hırsız yine çaldı ve yakalandı

Kocaeli İzmit İlçesinde 14 Aralık 2020 günü meydana gelen olayda, park halindeki bir otomobil çalındı. Araç sahibinin durumu fark ederek polise ihbarda bulunması ile başlatılan soruşturma sonucu, olayın benzer suçlardan 32 ayrı suç kaydı bulunan M.K olduğu tespit edildi.

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Ekipleri, olayın zanlısını düzenledikleri operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Araç sahibine teslim edilirken, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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32 ayrı suçtan sabıkalı hırsız yine çaldı ve yakalandı
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