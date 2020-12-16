54 günü kalan Hamza için 1 milyon dolar toplandı

Kocaeli Bahçecik'te yaşayan Raif ve Şeyma Abuljoud çiftinin SMA hastası olan 20 aylık çocukları Hamza'nın tedavi amaçlı Amerika'ya gitmesi gerekiyor.

Bu tedavinin maliyeti ise tam 2 milyon 400 bin dolar. Bu durumdan haberdar olan ve daha önce de SMA hastası bir bebeğin yardım kampanyasını yürüten Kocaeli Ümit Elçileri gurubu, Hamza bebek içinde bir kampanya başlattı. Herkesin seferber olduğu kampanya kapsamında 2 aylık süreçte 1 milyon dolar toplandı. Hamza bebeğin ize tedavi olup yaşama tutunabilmesi için 54 günlük bir süre kaldı.

ALMANYA'DAN 150 BİN EURO

Kentin gönüllülerince başlayan kıvılcım'a, önce Kocaelispor taraftar guruplarından, ardından kaymakamlık ve belediyelerden de destek verileceği açıklandı. Öte yandan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'da Hamza için kendi Twetter hesabından kampanyaya destek olacağını bildirdi. Kent esnaflarından birçoğu da kampanyaya1 günlük kazançları ile destek oldu.

Umut elçileri son olarak Almanya'da bulunan akrabaları ve tanıdıkları ie irtibata geçerek 150 bin Euro destek topladı. Yapılan tüm girişimler ile şu ana kadar 1 milyon dolar toplanabildi. Hala geri kalan 1 milyon 400 bin doları tamamlamak için yeni yollar ve fikirler ile umut arayışına devam ediliyor.

54 GÜNÜ KALDI

Kampanya ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Kocaeli Umut Elçileri, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı.

"Hamza kampanyası bu gün itibariyle 1.000.000 dolar seviyesine ulaştı. Umut elçileri bu rakamlara çevresinde bulunan kişilerden topladıkları destekle sağladılar. Hamza'nın günü azaldı. Bugün 54 günü var. Eğer 54 gün içinde bu kampanyayı tamamlayamazsak, maalesef Hamza bu kampanyadan yararlanamayacak ve kaderine terk edecegiz. İki aylık bir süreçte 130.000 doları 1.000.000 dolar yaptık. Biz inanıyoruz, bir çocuğu yaşatmak için ona destek olacak bu kente milyonlar var. Hep birlikte Hamza'yı yaşatalım. Bir çocuğun yaşama umuduna katkı sunan herkese minnettarız." dediler.